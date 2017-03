குடிநீருக்குத் தவிக்கும் மக்களைப் புறக்கணித்து புழுதி வாரித்தூற்றும் பினாமி அரசு… ஸ்டாலின் தாக்கு

குடிநீருக்குத் தவிக்கும் மக்களைப் புறக்கணித்து புழுதி வாரித் தூற்றிக் கொண்டிருக்கிறது பினாமி எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு என்று மு.க. ஸ்டாலின் கடுமையாக தாக்கியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The opposition leader M.K. Stalin condemned Edapadi Palanisamy for not performing scarcity of drinking water.