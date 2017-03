ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தில் இரட்டை வேடம் போடும் மத்திய பாஜக அரசு- மு.க. ஸ்டாலின் காட்டம்

ஹைட்ரோ கார்பன் விவகாரத்தில் மத்திய அரசு இரட்டை வேடம் போடுகிறது என்று மு.க. ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

The opposition leader M.K. Stalin condemned State and Union governments over farmers and hydrocarbon issue.