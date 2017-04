டாஸ்மாக் கடைக்காக தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் பெயர்களை மாற்றுவதா… மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்

டாஸ்மாக் கடைக்காக தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் பெயர்களை மாற்றுவதா என்று திமுக செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK working president M K Stalin has demanded that TN government must not change highways names for TASMAC shops.