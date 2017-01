மாணவர்கள் மீது தடியடி.. நீதி விசாரணைக்கு மறுத்த ஓபிஎஸ்.. வெளி நடப்பு செய்த திமுக

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்திய சம்பவம் குறித்து மு.க ஸ்டாலின் கேட்ட நீதி விசாரணைக்கு ஓபிஎஸ் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதனைக் கண்டித்து திமுக எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவையில் இருந்து வ

English summary

The opposition leader M.K. Stalin demanded inquiry commission on Chennai violence in assembly today.