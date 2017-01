ஜல்லிக்கட்டு போராட்டக்காரர்கள் கைது.. விடுதலை செய்ய மு.க. ஸ்டாலின் டிஜிபியிடம் மனு

ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவாக போராடியவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று மு.க. ஸ்டாலின் டிஜிபி அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளார்.

English summary

The opposition leader M. K. Stalin demanded DGP to release of jallikattu supporters, arrested by in Alanganallur.