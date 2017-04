ஜெ.வாட்ச்சை திருடவா கொடநாடு வந்தார்கள்...நம்புகிற மாதிரி இல்லையே... மு.க.ஸ்டாலின் சந்தேகம்

ஜெயலலிதாவின் கைக்கடிகாரத்தை திருடவா கொள்ளைக் கும்பல் கொடநாடு வந்தது என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்.

English summary

M.K.Stalin douted in kodanad bungalow theft and murder,he requested home secretary enquiry about this case