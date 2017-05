ஜேசிபி இயந்திரத்தை ஓட்டிய மு.க.ஸ்டாலின்... ஆச்சர்யத்தில் பொதுமக்கள் - வீடியோ

கரூர் தோகைமலையில் குளத்தை தூர்வாரும் பணியின் போது மு.க ஸ்டாலின் தானே ஜேசிபி இயந்திரத்தை இயக்கினார். அதைக் கண்ட பொதுமக்கள் கோஷம் எழுப்பி தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK acting leader M.K Stalin drove Jcp machine in Karur Thogaimalai when he visited lake cleaning activity.