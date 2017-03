65-ஆவது பிறந்தநாள்.. கோபாலபுரம் இல்லத்தில் கருணாநிதியிடம் வாழ்த்து பெற்ற ஸ்டாலின்

திமுக செயல்தலைவரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினின் 65-ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி, கருணாநிதியிடம் இன்று மு.க.ஸ்டாலின் ஆசிபெற்றார்.

English summary

M.K.Stalin met Karunanidhi and got blessings for his Birthday.