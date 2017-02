அழைப்பிற்கு மரியாதை.. ஜல்லிக்கட்டை காண அலங்காநல்லூர் செல்வேன்.. மு.க. ஸ்டாலின்

கிராம மக்கள் அழைப்பிற்கு மரியாதை அளிக்கும் வகையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியைக் காண அலங்காநல்லூர் செல்வேன் என்று மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The opposition leader M.K. Stalin will go to Alanganallur to see Jallikattu on Feb. 10th.