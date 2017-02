சின்ன மா மரம்.. பெரிய மா மரம்.. கதை சொல்லி கல்யாண வீட்டில் கலகலப்பூட்டிய மு.க.ஸ்டாலின்!

சின்ன மா மரம், பெரிய மா மரம் என்று கதை சொல்லி திருச்சியில் நடந்த திருமண விழாவில் கலகலப்பூட்டினார் திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்.

English summary

DMK leader M K Stalin told a short story in a marriage function in Trichy like late leader Jayalalitha.