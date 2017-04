ஓபிஎஸ், சசிகலா அணி ஊழல் குட்டையில் ஊறிய மட்டைகள்: மு.க.ஸ்டாலின் தாக்கு

சென்னை ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வரும் மு.க.ஸ்டாலின், பன்னீர்செல்வம், சசிகலா தரப்பு மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகிறார்.

English summary

DMK working president m.k.stalin has Accusation on ops and sasikala