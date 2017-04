இன்னொரு இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு வித்திட வேண்டாம்.. மத்திய அரசுக்கு ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு, நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் மேற்கொள்ளும் இந்தித் திணிப்பை உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMK Working President M.K. Stalin has condemned central government to imposition hindi in tamilnadu