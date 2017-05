பத்திரிக்கையாளர்களின் சுதந்திரத்தைப் பறிக்கும் கொடுங்கரங்களாக ஆட்சியாளர்கள் மாறிடக் கூடாது: ஸ்டாலின்

உலக பத்திரிகை சுதந்திர தினத்தையொட்டி திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK working president M.K.Stalin has conveyed its greetings to for World Press Freedom Day