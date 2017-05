நாஞ்சில் சம்பத் பேசறது எல்லாம் ஒரு பேச்சா.. நேரத்தை வீணடிக்காதீங்க.. ஊடகங்களுக்கு ஸ்டாலின் அட்வைஸ்

கொளத்தூர் தொகுதியில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அந்தத் தொகுதியின் எம்.எல்.ஏவுமான மு.க. ஸ்டாலின் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஸ்டாலின் நாஞ்சில் சம்பத்தை கிண்டல் அடித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The opposition leader M K Stalin has inspected slum clearance board houses at Kolathur in Chennai.