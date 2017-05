அதிமுக ஆட்சியில் தமிழக அரசு நிர்வாகம் முழுவதும் ஸ்தம்பித்து விட்டது.. ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு

இன்றைக்கு அதிமுக ஆட்சியில் தமிழக அரசு நிர்வாகம் முழுவதும் ஸ்தம்பித்து விட்டது என்று ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

DMK Working President M.K. Stalin is accusing Tamil Nadu government

