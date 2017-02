தன் சட்டையை தானே கிழித்துக்கொண்ட தகுதி இல்லாத தலைவர் ஸ்டாலின்.. தங்கமணி விளாசல்!

தலைவர் என்றால் ஒரு தகுதி வேண்டும், அது மு.க.ஸ்டாலினிடம் இல்லை என அமைச்சர் தங்கமணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

There is no eligible for Stalin to be a leader, says Minister Thangamani.