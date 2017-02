தமிழக காவல்துறையால் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியவில்லை: ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு

தமிழக காவல்துறையால் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியவில்லை என்று திமுக செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 20:22 [IST]

English summary

DMK working president M K Stalin issues statement about law and order situation in Tamil Nadu