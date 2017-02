சென்னையில் எம்.எல்.ஏ.க்களுடன் ஸ்டாலின் ஆலோசனை! ஜனாதிபதியை சந்திக்க முடிவு!

சட்டசபையில் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜியை நேரில் சந்தித்து புகார் தெரிவித்த திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது.

English summary

Sources said that DMK working President and Opposition leader MK Stalin is likely to visit New Delhi to meet President Pranab Mukherjee on trust vote in TN Assembly.