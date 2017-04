ஆர்கே நகரில் ஆறு ஆண்டுகளில் அதிமுக செய்தது என்ன? நமக்கு நாமே சந்திப்பில் ஸ்டாலின் காட்டம்!

ஆர்கே நகரில் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் அதிமுக மக்களுக்கு செய்தது என்ன என்று திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

Dmk Working President M.K Stalin is meeting people in Rk nagar. He asked what Admk has done for the people for last 6 six years in RK nagar?