அரசு பணத்தில் குற்றவாளி ஜெயலலிதாவுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்.. தலைமைச் செயலரிடம் ஸ்டாலின் புகார்

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்ட ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளை அரசு சார்பில் கொண்டாடியது தவறு என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

English summary

M.K.Stalin meets TN Chief Secretary Secretariat regarding TN govt's Advt on Jayalalitha birthday yesterday in govt expenditure.