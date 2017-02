பினாமி ஆட்சியை அகற்றுவோம்.. மக்கள் விரும்பும் ஆட்சி அமைய செய்வோம்..தொண்டர்களுக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்

மக்கள் விரும்பும் ஆட்சி அமைய செய்வது தான் நமது ஒரே செயல்திட்டம் என தொண்டர்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

DMK working president M.K. Stalin on tuesday writing letters to his party cadres.