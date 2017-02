ஜெ. மர்ம மரணத்தை முறையாக விசாரித்தால் சசிகலா ஆயுள் கைதிதான்.. ஸ்டாலின் ஆவேசம்

ஜெயலலிதா மர்ம மரணம் குறித்து முறையாக விசாரித்தால் சசிகலா ஆயுள் முழுவதும் கைதிதான் என்று மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The opposition leader M.K. Stalin has raised questions about Jayalalithaa’s death in Trichy hunger strike.