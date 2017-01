கட்சியிலும்.. ஆட்சியிலும்.. மு.க. ஸ்டாலின் வகித்த பதவிகள் என்னென்ன?

சிறு வயது முதல் இயல்பாகவே திமுகவில் இணைந்து போன மு.க. ஸ்டாலின், பின்னர் கட்சியின் பல்வேறு பொறுப்புக்களை ஏற்று பணியாற்றியுள்ளார். அதே போன்று தமிழக அரசிலும் அவர் பல பதவிகளை வகித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 11:56 [IST]

DMK treasurer M.K. Stalin have become the top power in his party.