திமுக என்றைக்கும் மாற்றுத் திறனாளிகளின் பக்கம் நிற்கும் - மு.க.ஸ்டாலின்

திமுக ஆட்சியில் பல நலத் திட்டங்கள் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK always support to Differently able persons, said m.k.stalin