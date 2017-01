நான் மகிழ்ச்சியோடு செயல் தலைவர் பொறுப்பையேற்கவில்லை.. திமுக பொதுக்குழுவில் ஸ்டாலின் உருக்கம்

மகிழ்ச்சியோடு செயல் தலைவர் பதவியேற்கவில்லை என திமுக செயல் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 10:35 [IST]

M.K.Stalin says he is not happy to be elected as DMK's working president as Karunanidhi is ill.