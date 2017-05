கருணாநிதி தொண்டர்களை சந்திப்பாரா, இல்லையா? - இது மு.க.ஸ்டாலின் விளக்கம்!

மருத்துவர்கள் அனுமதி அளித்தால் திமுக தலைவர் கருணாநிதி ஜுன் 3ம் தேதி தொண்டர்களை சந்திப்பார் என்ற அந்தக் கட்சியின் செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMk Executive President Stalin clears that after doctors clarification only Karuna will participate in diamond jubilee celebration