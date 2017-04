தமிழகத்தில் காலூன்ற குறுக்கு வழி... அதிமுகவை உடைக்க பாஜக சதி... மு.க. ஸ்டாலின் குற்றசாட்டு

தமிழகத்தில் காலூன்ற அதிமுகவை உடைக்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு எந்திரங்களை பாஜக தவறாக பயன்படுத்துகிறது என்று திமுக செயல்தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

The opposition leader M K Stalin has slammed BJP over ADMK split issue.