பூஜ்ஜியத்தை ராஜ்ஜியமாக்க முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் - ஸ்டாலின் கிண்டல்

பினாமி ஆட்சியின் பட்ஜெட் இது பூஜ்ஜியத்தை ராஜ்ஜியமாக்க முயற்சி செய்திருக்கிறார் என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Opposition leader Stalin talks about TamilNadu budget. Stalin slammed the Tamil Nadu Government's budget is Zero No major relief for farmers he added.