“இதய நன்றியுடன் இலட்சியப் பயணத்தை - மக்கள் தொண்டினைத் தொடர்கிறேன்”... ஸ்டாலின் உருக்கம்

தனது பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தவர்களுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இதய நன்றியுடன் இலட்சியப் பயணத்தை மக்கள் தொண்டினைத் தொடர்கிறேன் என்று ஸ்டாலின் உருக்கமாக நன்றி கூறியுள்ளார்

English summary

DMK's working president M.K. Stalin writes a thanks letter for wishing on his birthday.