தமிழகத்தில் இனி இடைத்தேர்தல் அல்ல.. பொதுத் தேர்தல் தான் வரும்.. ஸ்டாலின் பேச்சு!

ஆர்.கே.நகரில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றிருந்தால் திமுக நிச்சயம் வெற்றி பெற்றிருக்கும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

DMK working president today meets his party Administrators in R.K.Nagar

Other articles published on May 5, 2017