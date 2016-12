அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் ஒரே நதிநீர் ஆணையம்: மத்திய அரசு மீது ஸ்டாலின் சாடல்

காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தையும், ஒழுங்காற்றுக் குழுவையும் உடனே அமைத்திட வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMK treasurer M.K. stalin urges central government to Cauvery Management Board will be set immediately