ராஜிவ் கொலை வழக்கு.. 7 பேர் விடுதலைக்கு சட்டபூர்வ நடவடிக்கை தேவை: ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

ராஜிவ் கொலை வழக்கில் 7 பேரின் விடுதலையை சட்டரீதியாக மத்திய-மாநில அரசுகள் அணுக வேண்டும் என ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

Dmk working president m.k.stalin urges central and state Government should take legal action about to release seven convicts in the Rajiv Gandhi assassination case