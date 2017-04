மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்களுக்கு மாற்று பணி வழங்க மு.க. ஸ்டாலின் கோரிக்கை

உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை அடுத்து நெடுஞ்சாலையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன. இந்த கடைகளில் பணி புரிந்தவர்களுக்கு மாற்றுப் பணி வழங்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கோரியுள்ள

English summary

The opposition leader M K Stalin urged Tamil Nadu government to provide alternative jobs to Tasmac workers.