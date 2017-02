ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் இடத்தில் அதிமுகவின் மல்லுக்கட்டு பற்றி பேச விரும்பவில்லை - ஸ்டாலின்

ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சியை காண அலங்காநல்லூர் வந்துள்ள மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுகவில் நடைபெறும் மல்லுக்கட்டு பற்றி பேச விரும்பவில்லை என்று கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working president and Opposition Leader M K Stalin visited Alanganallur and seeing Jallikkattu.