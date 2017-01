தமிழர்களின் உணர்வோடு விளையாடுவது நல்லதல்ல.. பாஜக உணர வேண்டும்.. ஸ்டாலின் வார்னிங்

தமிழர்களின் உணர்வோடு விளையாடுவது நல்லதல்ல என்பதை பாஜக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்

The opposition leader M. K. Stalin welcomed the Union government decision to add Pongal holiday in compulsory holiday list.