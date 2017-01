செயல் தலைவரானாலும் திமுக பொருளாளர் பதவியும் மு.க.ஸ்டாலினுக்குத்தான்!

மு.க.ஸ்டாலின், திமுக பொருளாளர் பொறுப்புடன் செயல் தலைவர் பொறுப்பையும் கூடுதலாக மேற்கொள்வார் என கட்சி பொதுச்செயலாளர் அன்பழகன் தெரிவித்தார்.

English summary

Eventhough elected as working president, M.K.Stalin will be continue as DMK Treasurer.