நீண்ட நெடிய திராவிட குடும்ப உறவை தொடர்ந்திட வேண்டும்: ஸ்டாலின் யுகாதி வாழ்த்து

தெலுங்கு மற்றும் கன்னட மொழி பேசும் மக்களுக்கு புத்தாண்டு திருநாள் வாழ்த்துகளை மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Telugus and Kannadigas are celebrating the telugu new year Ugadi on tomorrow. DMK working president m.k.stalin have wished them a happy and prosperous new year