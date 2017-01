முதல்வர் ஓபிஎஸ்சுக்கு 66வது பிறந்த நாள்… மு.க. ஸ்டாலின் தொலைபேசியில் வாழ்த்து

தமிழக முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் 66வது பிறந்த நாளான இன்று மு.க. ஸ்டாலின் தொலைபேசியில் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

English summary

The opposition leader M.K. Stalin wished chief minister O.Panneerselvam on his birthday today.