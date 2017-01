தமிழர் வீரத்தை நாடெங்கும் அறிய அயராமல் போராடும் இளைஞர்-மாணவர் நோக்கம் வெல்லும்: ஸ்டாலின்

தமிழர் வீரத்தை நாடறிய போராடும் இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் நோக்கம் வெல்லும் என்று மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

DMK working president M.K. Stalin wrote a letter to wish students and youths, who support to Jallikattu.