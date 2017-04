முதல்வரையும், அமைச்சரையும் டிஸ்மிஸ் செய்க.. ஆளுநருக்கு ஸ்டாலின் பரபர கடிதம்

முதல்வர், அமைச்சர்களை பதவி நீக்கம் செய்து, ஜனநாயகம் மற்றும் மாநில நலன் கருதி, அதிமுக அரசில் நடந்துள்ள இந்த மிகப்பெரிய ஊழல் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

M.K.Stalin writes letter to the governor, asking he should order CM and Ministers to resign them.