காலில் விழ வேண்டாம்.. ஊக்கம் தரும் வாழ்த்துகளை உரமாக்கிக் கொள்கிறேன்.. ஸ்டாலின் கடிதம்

தன் காலில் யாரும் விழ வேண்டாம் என்று அறிவித்ததை ஏற்றுக் கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி என்று மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். இதற்கான வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தவர்களுக்கும் நன்றிகளை ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 9, 2017, 14:34 [IST]

English summary

The opposition leader M.K. Stalin wrote a thanks letter to DMK cadres to accept “no fall at feet”.