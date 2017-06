பொதுவாக்கெடுப்பே ஈழத்தமிழர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு.. ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையத்திற்கு ஸ்டாலின் கடிதம்

தமிழர் உரிமை பறிப்பு

சர்வதேச மனித உரிமை சாசனங்களான "உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பிரகடனம்", (Universal Declaration of Human Rights) "பொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாசார உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேச உடன்படிக்கை" (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) மற்றும் "சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளுக்கான சர்வதேச உடன்படிக்கை" (International Covenant on Civil and Political Rights) ஆகியவை இலங்கை அரசாங்கத்தாலும், இராணுவத்தாலும் திட்டமிட்டு மீறப்பட்டு தமிழர்களின் உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் ஆணையம் இதில் தலையிட்டு, அங்கு வாழும் தமிழர்களுக்கு தக்கதொரு நியாயத்தை பெற்றுத்தர வேண்டிய மிக முக்கியமான தருணமாக இது அமைந்திருக்கிறது.