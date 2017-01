வட மாநிலங்களில் தொடரும் அகழ்வாய்வு.. தமிழகத்தில் மட்டும் நிறுத்துவதா.. மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம்

இந்தியாவின் வட பகுதிகளில் நடைபெறும் அகழ்வாய்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. தமிழ் நாட்டில் மட்டும் இதுபோன்ற ஆய்வுகளை நிறுத்துவதா என்று மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

The opposition leader M.K. Stalin wrote a letter to central government to continue the research at Keezhadi in Madurai.