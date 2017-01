ஸ்டாலினை விமர்சிக்கும் தகுதி கேலிச்சித்திரம் நடராஜனுக்கு இல்லை- டிஆர்பி ராஜா பாய்ச்சல்!

ஜல்லிக்கட்டு வன்முறைக்கு ஸ்டாலின்தான் காரணம் என சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் குற்றம்சாட்டியிருப்பதற்கு மன்னார்குடி சட்டசபை உறுப்பினர் டிஆர்பி ராஜா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். ஸ்டாலினை மன்னிப்பு கேட்க கூறுவத

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

MLA TRB.Raja condemns Sasikala husband Nataran for accusation of Stalin. He said M.Natarajan does not deserve to accuse DMK working president Stalin. People seeing Natarajan as a cartoon.