Exclusive: நாமே மோடியிடம் சரணடைந்துவிட்டால் என்ன.. சசிகலா கணவர் நடராஜன் மாஸ்டர் பிளான்

நடராஜனின் ராஜ தந்திரங்கள் மோடியிடம் எடுபடுமா அல்லது, மோடி ஏற்கனவே வகுத்த வியூகத்தில் காய்களை நகர்த்துவாரா என்பது அவர் நடராஜனை சந்திப்பாரா இல்லையா என்பதை வைத்து அறிய முடியும்.

English summary

Sasikala's husband M Natarajan has reportedly been trying to meet Prime Minister Modi.