ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் வன்முறையைத் தூண்டியது திமுக - எம். நடராஜன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் வன்முறையைத் தூண்டி விட்டது திமுகதான் என்று எம். நடராஜன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala's husband M Natarajan has slammed that DMK instigated the violence in Chennai at the end of the Jallikattu protest.