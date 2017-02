சிறைவைக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் ஓபிஎஸ் பக்கம் வருவார்கள்- மாஃபா பாண்டியராஜன்

விடுதிகள், பண்ணை வீடுகளில் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து எம்எல்ஏக்களும் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் தலைமையை ஏற்று வருவார்கள் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 13:37 [IST]

English summary

TamilNadu education Minister Ma Foi Pandiarajan joins hands with O. Panneeselvam, offer support .I am confident all leaders who care about Tamil people will come and join with OPS said Pandiarajan.