ரஜினி அரசியலுக்கு வருவது இருக்கட்டும் பாஸ்.. தீபாவின் அடுத்த அதிரடியை பாருங்க

எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவை கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்களை மே 22ம் தேதி அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அறிவிக்க உள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

MGR Amma Deepa Peravai general secretary told in a press statement that district secretaries to her party will be officially announced on 22nd of May