ஆளே இல்லாத டீ கடையில் யாருக்கு டீ ஆற்றினார் மாதவன் தீபா

கணவரின் பெயருக்கு பின்னால் மனைவியின் பெயரைப் போட்டு பெருமை சேர்த்தவர்களின் முன்னணியில் இருக்கிறார் தீபாவின் கணவர் மாதவன். கூட்டமே இல்லாமல் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

English summary

Deepa's husband Madhavan is running a forum without any cadres and he conducted a meeting in Coimbatore but nobody attended.