நல்லா சொன்னீங்க தலைவா.. ரஜினியை வாழ்த்தி வரவேற்கும் குடிகாரர்கள் சங்கம்

படிப்படியாகத்தான் குடியையும், சிகரெட்டையும் நிறுத்த முடியும் என்று ரஜினிகாந்த் கூறியிருப்பதை தமிழ்நாடு மது குடிப்போர் விழிப்புணர்வு சங்கம் வரவேற்றுள்ளது.

English summary

TN Madhu kudippor sangam welcomes Rajini's opinion that drinking and smoking habits to be left gradually.